«Атлетико» впервые под руководством Симеоне не нанёс ни единого удара по воротам в матче

Мадридский «Атлетико» отметился удручающим статистическим достижением в гостевой игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити» (0:1), которое отмечает OptaJoe в «Твиттере».
Как сообщает источник, впервые под руководством 51-летнего аргентинского специалиста Диего Симеоне «Атлетико» не смог нанести ни одного удара за игру с учётом матчей всех соревнований.
Диего Симеоне возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года. Его контракт с испанским клубом истекает летом 2024 года.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).
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