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«Ювентус» нашёл замену Пауло Дибале в «Барселоне»

«Ювентус» нашёл замену Пауло Дибале в «Барселоне»
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Туринский «Ювентус» нашёл замену уходящему летом Пауло Дибале. «Старая Сеньора» планирует подписать голландского нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, как сообщает Superdeporte.

Сам голландец считает, что может не вписаться в стратегию Хави на следующий сезон и уже рассматривает варианты дальнейшего продолжения карьеры. Также претендентами на Мемфиса называют другие два итальянских клуба — «Интер» и «Милан».

Напомним, Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт голландца с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.

28-летний Дибала является игроком «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти играх Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Дибала покинет клуб летом на правах свободного агента.

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