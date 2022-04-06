«Ювентус» нашёл замену Пауло Дибале в «Барселоне»

Туринский «Ювентус» нашёл замену уходящему летом Пауло Дибале. «Старая Сеньора» планирует подписать голландского нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, как сообщает Superdeporte.
Сам голландец считает, что может не вписаться в стратегию Хави на следующий сезон и уже рассматривает варианты дальнейшего продолжения карьеры. Также претендентами на Мемфиса называют другие два итальянских клуба — «Интер» и «Милан».
Напомним, Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт голландца с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.
28-летний Дибала является игроком «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти играх Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Дибала покинет клуб летом на правах свободного агента.
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