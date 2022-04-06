Автор гола в ворота «Бенфики» Луис Диас прокомментировал победу «Ливерпуля»

Колумбийский нападающий «Ливерпуля» Луис Диас высказался по поводу победы над «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала лиги чемпионов 3:1.
«Гол, который я забил, очень важен, потому что он даёт нам преимущество перед ответной игрой. Сейчас самое главное — восстановиться. Мы знаем, что это еще не конец, поскольку «Бенфика» очень непростой соперник, но мы готовы играть с каждым соперником в любом матче. Наша команда сейчас на ходу, и мы знаем, какое у нас преимущество», — приводит слова Диаса официальный сайт УЕФА.
На 17-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. На 34-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане упрочил преимущество гостей в счёте. На 49-й минуте форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес сократил отставание хозяев в счёте. В концовке матча нападающий «Ливерпуля» Диас забил третий гол мерсисайдцев, тем самым установив окончательный счёт в матче.
Ответная встреча команд пройдёт 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
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