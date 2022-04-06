Ян Вертонгнен – о поражении от «Ливерпуля»: мы верили, что сможем сравнять
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Бельгийский защитник «Бенфики» Ян Вертонгнен поделился эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).
«Гол, который мы забили во втором тайме, здорово нам помог. Он разбудил болельщиков, мы верили, что можем сравнять счёт за оставшиеся 40 минут и даже добиться большего. Очень жалко, что пропустили в концовке третий мяч», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.
В составе «красных» отличились Ибраима Конате, Садио Мане и Луис Диас. Единственный мяч в составе «Бенфики» забил Дарвин Нуньес. Ответная встреча команд пройдёт 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1).
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