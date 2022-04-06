Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» больше матчей в плей-офф ЛЧ, чем с «Барселоной»
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Сегодня, 6 апреля, завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико». Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу англичан. Эта победа стала для клуба 15 в 23 играх плей-офф лиги чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы.
В качестве тренера «Барселоны», Гвардиола выиграл 14 раз в играх на вылет при 26 проведённых матчах. Более того, испанский специалист два раза завоёвывал трофей с каталонским клубом (2008/09, 2010/11).
Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).
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