Фердинанд: это был экзамен для «Манчестер Сити». Ничего не получалось, но они не сдались

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).



«Это был экзамен для «Манчестер Сити», команде пришлось отвечать на ряд вопросов. Удастся ли пробить брешь в обороне такой команды, пробраться через два навязанных рубежа из пяти футболистов? Сначала ничего не получалось, что разочаровывало, но команда не сдалась.



Когда в резерве есть Фоден, Грилиш — свободные художники, способные угрожать воротам в самых разных ситуациях — приспособиться по ходу встречи сопернику крайне сложно. Только ты справился с оппонентом в первые 45 минут и привык к тому, как действует стартовый состав, как выходят свежие футболисты и меняют всю игровую картину. Фоден порой буквально гипнотизировал соперников», — цитирует Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.

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