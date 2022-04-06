Вилков: пусть Быстров посудит какое-нибудь дерби на VAR! Представляю, как он вспотеет
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Бывший футбольный судья Михаил Вилков поделился мнением о критике арбитров со стороны Владимира Быстрова.
«Насколько мы вообще продвинулись в освоении VAR? Как и другие страны. Есть такие же грубые ошибки и в Италии, и в Англии, и в других странах. Всё равно в комнате VAR сидят люди, у каждого своё видение. Вот Владимир Быстров на «Матч ТВ» судей ругает. Изъявил желание поработать на месте судьи VAR. Давайте дадим ему такую возможность! В режиме офлайн, как эксперимент. Пусть посудит какое-нибудь дерби. Я представляю, как он там вспотеет. И сколько времени будет просматривать сложный момент. Многие говорят: да чего там, дескать, сидеть в этой комнате? Увидел, сказал — решение принято. Не всё так просто», — цитирует Вилкова Sport24.
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