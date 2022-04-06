«Барселона» проведёт товарищеский матч с командой лучших футболистов чемпионата Австралии

«Барселона» на официальном сайте объявила, что проведёт товарищескую встречу с командой звёзд чемпионата Австралии.



Игра состоится 25 мая в Сиднее на стадионе Accor, вмещающем 80 тыс. зрителей. Примечательно, что этот матч станет первым для «Барселоны» на австралийской земле.



«Мы очень рады, что можем объявить об этом матче. «Барселона» впервые посетит Австралию, страну, многие жители которой проявляют большой интерес к каталонскому клубу. Возможность провести матч позволит приблизить клуб и его ценности к нашим болельщикам, а также даст возможность новой аудитории познакомиться с «Барселоной», — отметил вице-президент каталонского клуба по маркетингу Юли Гуйю.

«Барселона» в 29 матчах набрала 57 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры.