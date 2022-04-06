Роднина: российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. В него вкладывают миллионы

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о российском футболе.



«Если считать по количеству медалей, званий и интересу публики, Россия — спортивная страна. А где мы слабые? В футболе мы слабые! Я футбол не смотрю, была только на ЧМ-2018. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Мне в этом плане больше нравится баскетбол, волейбол — там интенсивная смена событий. А в футболе, пока они забегут… Весь первый тайм они бегают с мыслью: «Вот бы ещё второй тайм выдержать».

Такой футбол только в России, в мире он другой. Я случайно была в Испании на игре «Барселоны» и увидела не спорт, а представление. Они чудно владеют мячом, чувствуют публику. Это красивое представление! Когда опасный момент, футболисты сразу соображают, чувствуют его! А самое главное — видно, что они этим занимаются с удовольствием. Кайфуют! А в России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие… Не хочу обижать их, я из такого вида спорта, где нам говорили, что мы должны приносить удовольствие публике в любой ситуации.



В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а ещё деньги вкладывают. Вот Абрамович вложил деньги в «Челси» и добился успеха. Футбольный бизнес в России плохой. А если бизнес неудачный, есть два варианта: банкротиться или сокращать как-то, либо продавать. За эти 25 лет, что у нас называют «профессиональным футболом», можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».