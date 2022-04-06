Рональд Куман сменит Луи ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Рональд Куман, сообщает пресс-служба национальной команды. Он заменит Луи ван Гала, который ранее объявил, что борется с раком простаты. Куман возглавит сборную с 2023 года.



Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.



Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года, после того как каталонцы активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барса» под руководством Кумана выиграла Кубок Испании и заняла 3-е место в Ла Лиге. Рональда уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.