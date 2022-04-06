Карло Анчелотти вылечился от коронавируса и отправился с «Реалом» на матч с «Челси»

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вылечился от коронавируса и сможет руководить действиями футболистов в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси», сообщает El Chiringuito.
Стоит напомнить, что последний матч «Реала» в чемпионате Испании с «Сельтой» (2:1) Анчелотти пропустил из-за коронавируса.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» в прошлом году. Ранее специалист уже тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды в 2015-м Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».
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