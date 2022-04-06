Шомуродов: считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов заявил, что у многих российских футболистов есть талант, чтобы выступать в чемпионате Италии.
«Почему у меня больше амбиций, чем у российских игроков? Может, не хотят рисковать. Когда я пришёл в «Дженоа», это был большой риск. Новый, более сильный чемпионат, непонятно было — заиграю или нет. Но у меня в голове с детства было, что хочу там играть.
Когда перешёл в «Рому», разговаривал с Паршивлюком. Он хвалил меня, говорил, что я выбрал правильный путь, и это пример для многих игроков. Считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А. Просто там немного другое отношение к футболу, усилий надо приложить больше. Нужно думать только о тренировках, а не о чём-то другом», — цитирует Шомуродова «Спорт-экспресс».
- 6 апреля 2022
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