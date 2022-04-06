Член комитета по этике РФС Созин: если Иванов не знает регламента – готов его показать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал реакцию президента «Урала» Григория Иванова на то, что комитет рассмотрит его высказывания в адрес судей после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).



«Господину Иванову хотелось бы сказать, что комитет по этике РФС сам не может рассматривать дела и слова кого-либо, имеющего отношения к нашему футболу. Заседание проходит, только если в комитет не поступит обращение от руководства РФС. Без такого обращения комитет по этике сам не инициирует заседания по какому-либо поводу.



Так что не надо вводить людей в заблуждение. Если господин Иванов не знает регламента – готов его показать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, после игры с ЦСКА Иванов оскорбительно высказался об арбитрах, работавших на этом матче. Позже глава екатеринбургского клуба возмутился тем, что комитет по этике РФС рассмотрит его высказывания.