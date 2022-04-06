Тарасова: футбола в России как успешного проекта нет. Мы на задворках

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российском футболе.



«Чтобы сравнивать футбол и фигурное катание, в футболе сперва надо чего-то достичь. Пока там поле непаханое, Россия на задворках этой игры. Футбола в нашей стране нет как успешного проекта.



Где какие-то успехи? Наши футболисты в мире не востребованы. Кто-то их любит от безысходности, потому что больше любить некого», — цитирует Тарасову Sport24.



Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, потеряла возможность поехать на мировое первенство в Катаре. А московский «Спартак» покинул Лигу Европы, так и не сыграв свои матчи на стадии 1/8 финала.