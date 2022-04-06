Помнишь счёт первого матча «Спартака»? Блесни знаниями на новой игре «Чемпионат Brainboy»

18 апреля 2022 года пройдёт новая футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». Приходи вспоминать историю футбола, узнавать интересные детали и выигрывать крутые призы – регистрируйся!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждёт обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остаётся вечным: ведущим по-прежнему является Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые! Стартовый свисток — в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате.
Соберём самых эрудированных болельщиков в одном месте – приходи на квиз!
А если вы хотите продемонстрировать не только футбольные знания, то у Brainboy есть ещё и квизы на общий кругозор и логику – регистрация тоже открыта!
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