Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реми Кабелла продолжит карьеру в «Монпелье»

Реми Кабелла продолжит карьеру в «Монпелье»
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подписал контракт с «Монпелье», сообщает пресс-служба французского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции. 9 марта текущего года Кабелла расторг контракт с «Краснодаром». Футболист уже выступал в составе «Монпелье» на протяжении пяти сезонов.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Малком заявил, что готов играть в России, даже если не будет еврокубков. LIVE Малком заявил, что готов играть в России, даже если не будет еврокубков. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022