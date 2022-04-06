Реми Кабелла продолжит карьеру в «Монпелье»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подписал контракт с «Монпелье», сообщает пресс-служба французского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции. 9 марта текущего года Кабелла расторг контракт с «Краснодаром». Футболист уже выступал в составе «Монпелье» на протяжении пяти сезонов.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
- 6 апреля 2022
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