Новая дата Sport Business Awards: премия пройдёт 21 апреля на Yota Arena

21 апреля в Москве в пятый раз пройдёт Чемпионат по спортивному бизнесу — Sport Business Awards. До 8 апреля совершенно бесплатно можно успеть подать заявку на участие: необходимо зайти на сайт www.sportawards.ru и заполнить анкету на 1250 знаков.



Более пятисот компаний, проектов и менеджеров претендуют на «Золотой глобус» SBA. Финалистами премии станут не более 150 участников. Главный приз премии получат только 24 победителя.



Организаторы SBA не могут повлиять на выбор лауреатов. Все победители определяются исключительно на основе оценок экспертного жюри. В него входит более 100 авторитетных профессионалов, разбитых по номинациям в соответствии со своим опытом и компетенциями, среди которых: первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, руководитель «Лиги героев», генеральный директор ООО «Стадион „Спартак“» Андрей Федун, главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин и многие другие.



Среди первых ярких заявок:



Спонсорская интеграция



Онлайн-корт ВТБ (Relanta)



31-й турнир «ВТБ Кубок Кремля» был организован с использованием офлайн и онлайн-форматов. В офлайне были организованы фотозоны и работа промо-персонала, в онлайне шли трансляции всех матчей, стримы с гостями из мира тенниса и прочим. За девять дней сайт посетило более 148 тыс. человек.



ESG-проект года



Спортивный клуб «Лукойл»



В проекты клуба входят всероссийский лыжный марафон Russialoppet, беговой клуб LUKOIL Running Club, поддержка Детской футбольной лиги России.



Площадка года



«Чкалов Арена»



Новый многофункциональный спорткомплекс включает в себя центр хоккейной подготовки с двумя ледовыми площадками, центр художественной гимнастики с шестью коврами, центр фехтования с двумя залами на 12 дорожек и универсальный зал для командных видов спорта.



Спортивное событие года



«ЗаБег.РФ» (Лига героев)



В 2021 году уникальный полумарафон с синхронным стартом в 84 городах России состоялся уже в пятый раз для более чем 100 тыс. человек. В 2020 году «ЗаБег.РФ» попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив мировой рекорд по количеству городов с одновременным стартом.



Креатив года



Промо-стенд ВТБ «Формула-1»



На Гран-при России 2021 ВТБ реализовал уникальное пространство на 136 м², объединяющее стрит-арт, спорт и людей. После мероприятия макет отправился в автомузей Ника Панули.

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