Никита Хайкин назвал своего кумира среди вратарей

Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин назвал вратаря, которого считает своим кумиром.



«В детстве мне всегда нравилась игра Петера Чеха. Он был невероятным примером для меня. Когда становишься профессионалом, больше не обращаешь внимания на эти вещи. А становишься самим собой. Конечно, итальянская вратарская школа – одна из лучших в мире. Они учат своих вратарей иначе, у них свои изюминки в игре. И в Италии выросли многие крутые вратари – например, Буффон или Доннарумма, против которого мне посчастливилось сыграть. Тот матч «Милана» – отличный опыт для меня», — цитирует Никиту Хайкина Corriere dello Sport.

Никита Хайкин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл чемпионат Норвегии вместе с командой. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года.