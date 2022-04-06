Тульский «Арсенал» объявил об уходе Давиташвили

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила об уходе полузащитника Зурико Давиташвили. 21-летний грузинский футболист расторг контракт с российским клубом.

«Находясь в расположении сборной Грузии, Зурико Давиташвили прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт. Полузащитник объяснил своё решение семейными обстоятельствами», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Давиташвили является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской Премьер-Лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провёл на правах аренды в волгоградском «Роторе».

В нынешнем сезоне Давиташвили принял участие в 20 матчах чемпионата России и забил 3 гола.