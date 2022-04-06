Покинувший тульский «Арсенал» Давиташвили тренируется в составе батумского «Динамо»

Полузащитник Зурико Давиташвили, покинувший тульский «Арсенал», тренируется в составе батумского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Фото: пресс-служба батумского «Динамо»
Фото: пресс-служба батумского «Динамо»
Сегодня, 6 апреля, «Арсенал» объявил о расторжении контракта с 21-летним грузинским футболистом. Давиташвили объяснил своё решение покинуть российскую команду семейными обстоятельствами.
Напомним, Давиташвили является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской Премьер-Лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провёл на правах аренды в волгоградском «Роторе». В нынешнем сезоне Давиташвили принял участие в 20 матчах чемпионата России и забил 3 гола.
Ранее в батумское «Динамо» из «Рубина» перешёл полузащитник Хвича Кварацхелия.
- 6 апреля 2022
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