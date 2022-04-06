Арбитр Панин заявил, что ничего не слышал об отстранении до конца сезона

Арбитр Игорь Панин, работавший в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» (2:2), отреагировал на информацию об отстранении от работы до конца сезона-2021/2022.



«Я не слышал о такой информации и не комментирую. Официально? Посмотрим. Я не комментирую. Пока сам ничего не знаю», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений, подтверждающих ошибки арбитров в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги. В частности, Панин должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте матча с «Уралом». Судейский комитет РФС принял решение отстранить Панина от работы до конца текущего сезона.