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Арбитр Панин заявил, что ничего не слышал об отстранении до конца сезона

Арбитр Панин заявил, что ничего не слышал об отстранении до конца сезона
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Арбитр Игорь Панин, работавший в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» (2:2), отреагировал на информацию об отстранении от работы до конца сезона-2021/2022.

«Я не слышал о такой информации и не комментирую. Официально? Посмотрим. Я не комментирую. Пока сам ничего не знаю», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений, подтверждающих ошибки арбитров в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги. В частности, Панин должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте матча с «Уралом». Судейский комитет РФС принял решение отстранить Панина от работы до конца текущего сезона.

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