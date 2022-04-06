Арбитр Сухой отказался комментировать отстранение от работы до конца сезона

Арбитр Алексей Сухой отказался комментировать информацию об отстранении от работы в Российской Премьер-Лиге до конца сезона-2021/2022.



«Никаких комментариев давать не буду», — сказал Сухой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее Судейский комитет РФС принял решения в отношении судей, обслуживающих Российскую Премьер-Лигу, сообщает пресс-служба организации.



Арбитры Игорь Панин (обслуживал матч 23-го тура ЦСКА – «Урал» (2:2)), Алексей Сухой и Артём Любимов (работали на встрече «Краснодар» — «Динамо» (0:1)) отстранены до конца сезона. Судья Сергей Карасёв, который обслуживал дерби «Спартака» и «Локомотива» (0:1) дисквалифицирован на одну игру. А Павел Шадыханов, который отвечал в этом матче за VAR, отстранён на две встречи.

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