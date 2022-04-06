Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек тульского «Арсенала» Горан Чаушич дисквалифицирован на два матча РПЛ

Хавбек тульского «Арсенала» Горан Чаушич дисквалифицирован на два матча РПЛ
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать полузащитника тульского «Арсенала» Горана Чаушича по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Рассмотрели удаление футболиста Чаушича в матче «Арсенал» — «Ахмат». Чаушич принимал участие в заседании по видеосвязи, мы его выслушали. КДК принял решение дисквалифицировать Чаушича на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Ахмат» в 23 матчах набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022