Хавбек тульского «Арсенала» Горан Чаушич дисквалифицирован на два матча РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать полузащитника тульского «Арсенала» Горана Чаушича по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).



«Рассмотрели удаление футболиста Чаушича в матче «Арсенал» — «Ахмат». Чаушич принимал участие в заседании по видеосвязи, мы его выслушали. КДК принял решение дисквалифицировать Чаушича на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Ахмат» в 23 матчах набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (49).