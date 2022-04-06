Хавбек тульского «Арсенала» Горан Чаушич дисквалифицирован на два матча РПЛ
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать полузащитника тульского «Арсенала» Горана Чаушича по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).
«Рассмотрели удаление футболиста Чаушича в матче «Арсенал» — «Ахмат». Чаушич принимал участие в заседании по видеосвязи, мы его выслушали. КДК принял решение дисквалифицировать Чаушича на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Ахмат» в 23 матчах набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (49).
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