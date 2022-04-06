Валерий Кечинов: судьи с VAR не видят ошибки — для меня это странно и непонятно

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал отстранение судей Российской Премьер-Лиги от работы.
«Мне сложно сказать, что нужно сделать с судейством. Был опыт привлечения иностранных людей, которые отвечали за судейский корпус. Они в прошлом достаточно известные судьи. Как мы видим, это не приносило результат. Проблемы и жалобы никуда не делись.
Сейчас ещё появился VAR, но вопросов стало больше. Все мы видим одни и те же эпизоды, что и судьи за мониторами. Нам кажется, что это нарушение, а люди, сидящие там, почему-то этого не видят. Главное, что потом может быть точно такой момент, но они трактуют его по-другому. Есть двоякое мнение и последовательности. Если раньше без VAR можно было списать на человеческий фактор, то сейчас с ним люди не видят ошибки. Для меня это непонятно и странно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 6 апреля 2022
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