Тренер «Краснодара-2» дисквалифицирован на один матч ФНЛ за оскорбление арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать и дисквалифицировать тренера «Краснодара-2» Георгия Сахвадзе по итогам матча 30-го тура Футбольной национальной лиги с «Акроном» (0:1).
«На матче ФНЛ был удалён тренер «Краснодара-2» Георгий Сахвадзе за выбивание мяча на поле и оскорбление главного судьи матча Анастасии Пуствойтовой. За нарушение Сахвадзе оштрафован на 20 тыс. рублей. За оскорбительное поведение в отношении главного судьи матча Сахвадзе дисквалифицирован на один матч ФНЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Краснодар-2» в 30 матчах набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» (47) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (62).
- 6 апреля 2022
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