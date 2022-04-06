Тренер «Краснодара-2» дисквалифицирован на один матч ФНЛ за оскорбление арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать и дисквалифицировать тренера «Краснодара-2» Георгия Сахвадзе по итогам матча 30-го тура Футбольной национальной лиги с «Акроном» (0:1).

«На матче ФНЛ был удалён тренер «Краснодара-2» Георгий Сахвадзе за выбивание мяча на поле и оскорбление главного судьи матча Анастасии Пуствойтовой. За нарушение Сахвадзе оштрафован на 20 тыс. рублей. За оскорбительное поведение в отношении главного судьи матча Сахвадзе дисквалифицирован на один матч ФНЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Краснодар-2» в 30 матчах набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» (47) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (62).