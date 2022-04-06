Ринат Билялетдинов предположил, как можно поднять уровень судейства в России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отстранение судей Российской Премьер-Лиги от работы.
«Можно штрафовать судей, но это не будет правильно — это не дорожные правила нарушать. Можно с этим бороться понижением в статусе, отправлением в первые лиги и ФНЛ. Конечно, это не значит, что в ФНЛ сойдут такие оплошности. Было такое, что отправляли в нижние лиги исправиться. Но кроме дисквалификации я пока никаких вариантов не вижу: не пожизненно же рубить. Если случится неоднократный рецидив и будут сомнения в объективности, то тогда можно пожизненно отстранять от судейства в футболе. Это материя, о которой спорят давно: есть те, кто обвиняет, а есть те, кто оправдывает. Другое дело, что эти наказания не влекут изменения в результате — и это правильно.
Что касается способов поднятия уровня судейства в России, то тут, как и футболистов: тренироваться и работать, на сборах водить за руку судей. Нужно учиться. Арбитрам, которые много судили и имеют огромный опыт, пусть создают школы. Выдавать такие же лицензии, как тренерам, потом их переподтверждать. Необходима учеба, а также анализ своих и чужих ошибок. Другого пути нигде нет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 апреля 2022
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