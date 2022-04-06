Чалханоглу: знал, что будет трудно заменить Эриксена в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о своей роли в команде.



«Я всегда стараюсь делать всё возможное для успеха команды. Я знал, что будет трудно заменить Эриксена. Конечно, новые игроки «Интера» очень качественные, и мы по-прежнему стремимся побеждать с «Интером», — приводит слова Чалханоглу Sport Mediaset.



Напомним, в матче чемпионата Европы с национальной командой Финляндии (0:1) летом 2021 года полузащитник Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Игрок покинул «Интер», поскольку регламент Серии A запрещает выступать футболистам с постоянными дефибрилляторами, а зимой присоединился к «Брентфорду» на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. Ранее полузащитник выступал за амстердамский «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур».

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