«Ростов» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 6 апреля, состоится матч «Ростов» — «Крылья Советов». Перенесённая встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Крылья Советов» в 22 матчах набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
- 6 апреля 2022
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