Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки в матчах РПЛ

Александр Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки в матчах РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отстранение судей Российской Премьер-Лиги от работы до конца сезона и предложил штрафовать арбитров за ошибки в матчах.

«Правильно сделали, что отстранили. Я после тура поймал себя на мысли: из 20 матчей в 12-13 будут допущены серьёзные ошибки. Ясно, что судейские ошибки у нас были, есть и будут.

Справедливы ли меры? Думаю, что ещё и штрафовать можно. Когда я ещё сам играл, [было так]: ты получаешь жёлтую карточку, тебя меняют, штрафуют, наказывают — а судьи в это время отдыхают. Сейчас нас услышали: начали отстранять, можно и штрафануть пару раз, чтобы было неповадно», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022