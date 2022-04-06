Александр Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки в матчах РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отстранение судей Российской Премьер-Лиги от работы до конца сезона и предложил штрафовать арбитров за ошибки в матчах.



«Правильно сделали, что отстранили. Я после тура поймал себя на мысли: из 20 матчей в 12-13 будут допущены серьёзные ошибки. Ясно, что судейские ошибки у нас были, есть и будут.



Справедливы ли меры? Думаю, что ещё и штрафовать можно. Когда я ещё сам играл, [было так]: ты получаешь жёлтую карточку, тебя меняют, штрафуют, наказывают — а судьи в это время отдыхают. Сейчас нас услышали: начали отстранять, можно и штрафануть пару раз, чтобы было неповадно», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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