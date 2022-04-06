Мостовой объяснил, почему судьи РПЛ допускают серьёзные ошибки

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему судьи, обслуживающие матчи Российской Премьер-Лиги, допускают серьёзные ошибки.
«Сейчас есть и VAR, а всё равно ошибаются. Основная причина ошибок в том, что условно 48 из 50 судей не играли в футбол. Все нюансы и микродетали — они не могут этого увидеть. Нужно и можно поднимать уровень судейства», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Судейский комитет РФС принял решения в отношении судей, обслуживающих Российскую Премьер-Лигу, сообщает пресс-служба организации.
Арбитры Игорь Панин (обслуживал матч 23-го тура ЦСКА – «Урал» (2:2), Алексей Сухой и Артём Любимов (работали на встрече «Краснодар» — «Динамо» (0:1) отстранены до конца сезона. Судья Сергей Карасёв, который обслуживал дерби «Спартака» и «Локомотива» (0:1), дисквалифицирован на одну игру. Павел Шадыханов, который отвечал в этом матче за VAR, отстранён на две встречи.
- 6 апреля 2022
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