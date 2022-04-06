Президент РПЛ прокомментировал отстранение трёх судей до конца сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение судей от работы до конца сезона.



«Хотелось бы прокомментировать решения Судейского комитета РФС, чтобы чётко расставить акценты и объяснить свою позицию по поводу судейства матчей РПЛ.



Неделю назад мы провели двухдневный сбор-семинар арбитров РПЛ перед завершающей частью сезона. На этом сборе я лично общался с арбитрами, а менеджер судей РПЛ Николай Иванов – человек, отвечающий за их подготовку, – чётко разъяснил судьям актуальные трактовки спорных моментов матчей, а также алгоритм взаимодействия судья — VAR.



По итогам сбора мы получили позитивный отклик судей и готовы проводить такие встречи регулярно.



При этом очень важно, чтобы арбитры осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.



Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно. И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьёзные опасения.



Диалог с арбитрами мы ведём постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.