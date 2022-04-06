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Ориги: Клопп — один из лучших тренеров мира. Он знает, как читать команду

Ориги: Клопп — один из лучших тренеров мира. Он знает, как читать команду
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги поделился мнением о главном тренере английской команды Юргене Клоппе.

«Клопп знает, как читать команду. В прошлом сезоне он общался с нами, команде было очень тяжело. Он знает, как найти подход к любому футболисту, чтобы извлечь максимум из его возможностей. Клопп — один из лучших тренеров мира», — приводит слова Ориги пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» в 2015 году. Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» стал чемпионом Англии (сезон-2019/2020), выиграл Лигу чемпионов УЕФА (сезон-2018/2019), стал обладателем Кубка английской лиги (сезон-2021/2022) и Суперкубка УЕФА (2019), а также выиграл клубный чемпионат мира (2019).

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