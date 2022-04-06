Д. Кузнецов: судейство может улучшиться, если будут работать люди, игравшие в футбол

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал отстранение судей Российской Премьер-Лиги от работы.



«Судейство — больная тема. Понимаете, одно время арбитров хотели сделать неприкасаемыми: чтобы они ни от кого не зависели и их никто не трогал. Лучше от этого не стало. Я считаю, что судейство может улучшиться, если начнут судить люди, которые раньше играли в футбол. Им это ближе, они сами прошли через борьбу, стыки и симуляции. Особенно когда есть VAR. Бывает, что идёт судье подсказка: он подходит, смотрит и принимает неправильное решение — это говорит о том, что человек не понимает, что он сделал. Зачем нужно было вводить VAR? Ошибок меньше не стало», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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