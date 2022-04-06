Криштиану Роналду: игроки «Манчестер Юнайтед» будут бороться до последнего вздоха
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что игроки английской команды будут бороться за достижение своих целей до конца.
«Индивидуальные награды — это хорошо, но они имеют большую ценность, если связаны с коллективными победами. Нам есть за что бороться до конца сезона. «Манчестер Юнайтед» не должен отказываться от своих целей, достичь которых по-прежнему можно. Они в пределах нашей досягаемости. Мы будем бороться до последнего вздоха! Вперёд, «красные дьяволы», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
16:57
-
16:51
-
16:45
-
16:22
-
16:21
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:27
-
15:01
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:46
-
14:44
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:18
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:39
-
13:38
-
13:34
-
13:30
-
13:25
-
13:04
-
12:59
-
12:46
-
12:36
Партнерский контент