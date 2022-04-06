Криштиану Роналду: игроки «Манчестер Юнайтед» будут бороться до последнего вздоха

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что игроки английской команды будут бороться за достижение своих целей до конца.



«Индивидуальные награды — это хорошо, но они имеют большую ценность, если связаны с коллективными победами. Нам есть за что бороться до конца сезона. «Манчестер Юнайтед» не должен отказываться от своих целей, достичь которых по-прежнему можно. Они в пределах нашей досягаемости. Мы будем бороться до последнего вздоха! Вперёд, «красные дьяволы», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.