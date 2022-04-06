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Самедов — о судье на матче ЦСКА — «Урал»: либо глупый, либо не хочет разбираться в футболе

Самедов — о судье на матче ЦСКА — «Урал»: либо глупый, либо не хочет разбираться в футболе
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал отстранение судей от работы до конца сезона.

«Все отстранения справедливы. Я согласен по всем эпизодам. Очевидно, что проблемы в судействе у нас есть. Не назначить пенальти в ворота ЦСКА — это что такое вообще? Если я и Вы — не судьи, видим очевидный пенальти и это впоследствии подтверждается, а арбитр, не разобравшись на VAR, ошибается — это как? Это значит, что человек глупый и не разбирается в футболе, либо он не хочет это делать намеренно. Какое-то время всё было нормально, но сейчас, например, я не понимаю, для чего нужен VAR: видеоассистенты не подсказывают главным арбитрам. Мне кажется, с VAR всё стало только ещё хуже и это удивительно и странно», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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