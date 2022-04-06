Тренер ЦСКА Бабаян отреагировал на информацию, что ему предложили возглавить Казахстан

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что ему предложили стать главным тренером сборной Казахстана.
«У меня действующий контракт с клубом до конца мая, и все мои мысли сейчас связаны с ЦСКА», — передаёт слова Бабаяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Перед сезоном-2020/2021 Бабаян возглавил «Тобол», где сумел построить команду, которая выиграла серебряные, а затем и золотые медали чемпионата Казахстана, а также прошла «Хайдук» в Лиге конференций. В июне 2021 года он пополнил тренерский штаб ЦСКА, где и работает по сей день.
Напомним, 29 марта на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках стыкового матча Лиги наций за место в лиге С сборная Казахстана принимала национальную команду Молдавии. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:0 в пользу молдаван, а в серии пенальти сильнее оказались казахи. Молдавия вылетела в лигу D, Казахстан остался в лиге C.
- 6 апреля 2022
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