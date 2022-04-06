Экс-администратор «Зенита»: Манчини был высокомерным. Спалетти — чутким и отзывчивым

Бывший администратор «Зенита» Юрий Гусаков сравнил именитых иностранных экс-наставников сине-бело-голубых.
«Игроки боялись Адвоката? Я бы не сказал. Он в чём-то похож на Юрия Морозова: принципиальный, требовательный. Поначалу было непривычно. Одеваться надо было одинаково. Вплоть до того, какого цвета носки. Нельзя было выпускать рубашку «поло» из брюк. Но через месяц все к этому привыкли. Увидели, что это стильно, красиво. Мы стали выделяться в российском футболе на общем фоне. И даже задавать тон.
С другой стороны, Дик как бывший футболист хорошо понимал футболистов. На сборах говорил: вот вам сутки – делайте, что хотите, чтобы я вас тут только не видел. Гуляйте, отдыхайте, расслабляйтесь. Собираемся через 24 часа на том же месте. Футболисты разъезжались кто куда. Я других таких тренеров не помню. Это риск, но все ему были за это благодарны.
Спаллетти — это один из самых открытых тренеров «Зенита». Отзывчивый, чуткий. Какие-то акции постоянно придумывал, чтобы ребят объединить. Собирал игроков в ресторанах, хотел сделать «Зенит» одним целым. Ему это удавалось. Подарки преподносил сотрудникам – кулоны на шею с именами, наручные часы. Это было неожиданно и приятно. Я не понял, за что Спаллетти убрали.
Сильно ли отличался Манчини? Какое-то высокомерие чувствовалось в нём. И обида на то, что ему не купили за сумасшедшие деньги игроков, хотя якобы обещали. Позже ему поступило предложение возглавить сборную Италии. Манчини повёл себя непонятно, даже непрофессионально. Забросил тренировочный процесс в середине сезона. На зимних сборах проводил одноразовые тренировки. В результате «Зенит» занял пятое место по итогам чемпионата, худший результат за последние годы. Мне кажется, он напрашивался на то, чтобы с ним расстались», — приводит слова Гусакова «Спорт день за днём».
- 6 апреля 2022
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