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«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч перенесённого 19-го тура РПЛ

«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч перенесённого 19-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч перенесённого 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов».

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Лангович, Байрамян, Глебов, Щетинин, Тугарев, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Мухин, Поярков, Терентьев, Фольмер, Мельников, Селява, Сухомлинов, Голенков, Соу, Турищев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Цыпченко, Игнатьев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Гудков, Коваленко, Липовой, Пиняев, Смирнов, Соколов, Витюгов, Глушенков.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

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