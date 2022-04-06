Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак-2» обыграл «Факел» и поднялся на 9-е место в ФНЛ

«Спартак-2» обыграл «Факел» и поднялся на 9-е место в ФНЛ
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Спартак-2» — «Факел». Игра проходила на четвёртом поле «Академии Спартака имени Ф. Черенкова» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко.

«Спартак-2» открыл счёт в матче на 35-й минуте – голом отметился нападающий Владислав Шитов. На 64-й минуте «Факел» остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил Неманья Пейчинович. На 83-й минуте Владислав Шитов оформил дубль и установил финальный счёт матча – 2:0.

«Спартак-2» набрал 46 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022. «Факел» (53) – на третьем месте в таблице.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Шитов – 35'   2:0 Шитов – 83'
Удаления: нет / Пейчинович – 64'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022