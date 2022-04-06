«Спартак-2» обыграл «Факел» и поднялся на 9-е место в ФНЛ

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Спартак-2» — «Факел». Игра проходила на четвёртом поле «Академии Спартака имени Ф. Черенкова» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко.

«Спартак-2» открыл счёт в матче на 35-й минуте – голом отметился нападающий Владислав Шитов. На 64-й минуте «Факел» остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил Неманья Пейчинович. На 83-й минуте Владислав Шитов оформил дубль и установил финальный счёт матча – 2:0.

«Спартак-2» набрал 46 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022. «Факел» (53) – на третьем месте в таблице.