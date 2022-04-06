«Челси» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 6 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Челси» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Челси» — «Реал».
Игру обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франсуа Летексье.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
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