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Футболку Марадоны с ЧМ-1986, в которой он забил «рукой бога», продадут на аукционе

Футболку Марадоны с ЧМ-1986, в которой он забил «рукой бога», продадут на аукционе
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Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продадут на аукционе, сообщает CNN.

По информации источника, на продажу поступит футболка с матча 1/4 финала чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1). В той игре аргентинец оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название «рука бога». Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча.

Стоимость футболки оценивается в $ 5,25 млн. Онлайн-торги пройдут с 20 по 4 мая.

На ЧМ-1986 победу одержала национальная команда Аргентины. Диего Марадона был признан лучшим игроком турнира. 25 ноября 2020 года бывший футболист скончался от остановки сердца. Ему было 60 лет.

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