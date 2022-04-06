Матч «Торпедо» — «Акрон» приостановлен из-за снегопада. Хозяева играли в белых футболках

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги встречаются «Торпедо» и «Акрон».
На 10-й минуте арбитр встречи Ян Бобровский приостановил игру из-за снегопада и увёл команды в подтрибунное помещение. Отметим, что хозяева играли в белой форме.
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Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Ян Бобровский. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко и Екатерина Курочкина. Резервный рефери – Константин Юданов.
После 29 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка. «Акрон» с 47 очками находится на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.
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