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Матч «Торпедо» — «Акрон» приостановлен из-за снегопада. Хозяева играли в белых футболках

Матч «Торпедо» — «Акрон» приостановлен из-за снегопада. Хозяева играли в белых футболках
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Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги встречаются «Торпедо» и «Акрон».

На 10-й минуте арбитр встречи Ян Бобровский приостановил игру из-за снегопада и увёл команды в подтрибунное помещение. Отметим, что хозяева играли в белой форме.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Ян Бобровский. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко и Екатерина Курочкина. Резервный рефери – Константин Юданов.

После 29 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка. «Акрон» с 47 очками находится на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.

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ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти
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Новости. Футбол
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