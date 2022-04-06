Стало известно, за какие слова Бен-Арфа был исключён из состава «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Атем Бен-Арфа вступил в конфликт с главным тренером команды Жосленом Гурвеннеком, за что был исключён из состава. Футболист предъявил наставнику претензии, связанные со стилем игры «Лилля». Также Бен-Арфа подколол Гурвеннека, напомнив ему о прошлом месте работы – «Генгаме».

«Мы играем слишком глубоко! Мы не играем как команда, которая готова бросать вызов Европе. Это тебе не «Генгам»!» — приводит слова Бен-Арфа Get French Football News.

Напомним, Атем Бен-Арфа в январе перешёл в «Лилль» и подписал контракт до конца сезона. Бен-Арфа оставался без команды с лета прошлого года, когда у него закончился контракт с «Бордо». В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач. До этого Атем выступал за «Марсель», «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».