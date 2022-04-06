Арбитр Федотов: Казарцев правильно не удалил Сарвели в игре с «Ростовом»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал один из спорных эпизодов в перенесённом матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Крылья Советов». Игра проходит в данный момент, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Казарцев принял правильное решение не удалять Сарвели в игре с «Ростовом». Нога у игрока «Крыльев» согнута, Глебов стелился в подкате, и возможности убрать ногу у Сарвели просто не было. Тут не было никакого злого умысла, додавливания или агрессии – он просто не успевал убрать ногу. Правильное решение Казарцева», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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