Полоз не смог реализовать пенальти в ворота «Крыльев Советов». Это его первый промах в РПЛ

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках матча перенесённого 19-го тура Российской Премьер-лиги встречаются «Ростов» и «Крылья Советов».



На 28-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Полоз имел возможность забить с 11-метрового, но вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отразил удар форварда. Примечательно, что Полоз в первый раз не сумел забить с «точки» в чемпионате России. До этого он лишь однажды не реализовал пенальти. Это произошло, когда Дмитрий играл за «Сочи».

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Ранее на 18-й минуте отличился нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ему ассистировал Роман Тугарев.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).