Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Торпедо» — «Акрон» возобновлён. Мяч сменили с белого на оранжевый

Матч «Торпедо» — «Акрон» возобновлён. Мяч сменили с белого на оранжевый
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги встречаются «Торпедо» и «Акрон».

Арбитр встречи Ян Бобровский возобновил игру. Отметим, что судьи заменили мяч — вместо белого на поле теперь оранжевый. Напомним, на 10-й минуте матча Бобровский приостановил игру из-за снегопада и увёл команды в подтрибунное помещение. Примечательно, что хозяева играют в белой форме.

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Ян Бобровский. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко и Екатерина Курочкина. Резервный рефери – Константин Юданов.

После 29 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка. «Акрон» с 47 очками находится на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.

Новость по теме
Матч «Торпедо» — «Акрон» приостановлен из-за снегопада. Хозяева играли в белых футболках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022