Матч «Торпедо» — «Акрон» возобновлён. Мяч сменили с белого на оранжевый

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги встречаются «Торпедо» и «Акрон».

Арбитр встречи Ян Бобровский возобновил игру. Отметим, что судьи заменили мяч — вместо белого на поле теперь оранжевый. Напомним, на 10-й минуте матча Бобровский приостановил игру из-за снегопада и увёл команды в подтрибунное помещение. Примечательно, что хозяева играют в белой форме.

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Ян Бобровский. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко и Екатерина Курочкина. Резервный рефери – Константин Юданов.



После 29 сыгранных туров «Торпедо» располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка. «Акрон» с 47 очками находится на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.