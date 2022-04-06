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«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
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21:45 Мск
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«Вильярреал» — «Бавария»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

«Вильярреал» — «Бавария»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 6 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Челси» — «Реал».

Игру обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Энтони Тейлор. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

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