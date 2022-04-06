Михаил Вилков ответил Зареме Салиховой, заявившей, что у бывшего судьи деменция

Бывший футбольный судья Михаил Вилков отреагировал на нелестные высказывания о себе со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема говорит про мой возраст? Да, не молод, конечно, животик и седые волосы, но полон сил и энергии. Кстати, с памятью всё в порядке. Помню, что когда я судил, «Спартак« никогда не был на 10-м месте. Даже однажды был чемпионом! Сейчас не имею никакого отношения к судейству, поэтому не могу сказать: судейство находится на дне или нет — большие дяди разберутся и с судейством, и с футболом.



В школе меня учили не пререкаться с девушками, поэтому оставляю уважаемую начальницу «Спартака» наедине с проблемами судейства и её команды!» — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее в интервью «Спорт-экспресс» Салихова заявила: «Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола. Я считаю, что подобные фразы недопустимы. Нам теперь нельзя критиковать судей? Будем что-то говорить — в следующем сезоне будет ещё хуже? Он это говорит прямым текстом!»