Представитель МИД России Захарова высказалась о включении русского в список языков ФИФА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о включении русского в список официальных языков ФИФА.



«Мы рассчитываем на дальнейшее осознание международным спортивным сообществом того факта, что без российского участия развитие мирового спорта просто невозможно. Надеемся, что этот шаг данной структуры послужит позитивным импульсом для других международных спортивных организаций и федераций для пересмотра и отказа от дискриминационных мер в отношении наших спортсменов.



Вклад россиян в развитие международного спортивного движения в историческом контексте, популяризацию различных видов спорта просто невозможно убрать простым введением запрета на всё российское.



Хороший, позитивный сигнал. Он свидетельствует о признании значимости российского спорта и сохранении здравомыслия у большей части международных чиновников», — цитирует Захарову ТАСС.



Напомним, на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре, было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА.

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