«СКА-Хабаровск» победил «Велес», «Торпедо» и «Акрон» сыграли вничью. Оба матча прерывали

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Авангард» в Домодедово в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» принимал «СКА-Хабаровск». Гости одержали победу – 2:1.
На 38-й минуте матч был прерван из-за снегопада, игра была возобновлена через полчаса. На 45-й минуте счёт открыл защитник гостей Роман Мануйлов. На 81-й минуте арбитр удалил защитника «Велеса» Филипа Стаменковича.
На 84-й минуте полузащитник хозяев Владимир Кабахидзе сравнял счёт. На 86-й минуте защитник «Велеса» Александр Кахидзе получил красную карточку. Через минуту пенальти в ворота московской команды реализовал полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков.
В другом матче первого российского дивизиона встречались «Торпедо» и «Акрон». Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники, Спортивный городок». Встреча завершилась вничью – 0:0.
Отметим, что этот матч также прерывали из-за непогоды, но через полчаса игру возобновили.
- 6 апреля 2022
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