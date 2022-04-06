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«СКА-Хабаровск» победил «Велес», «Торпедо» и «Акрон» сыграли вничью. Оба матча прерывали

«СКА-Хабаровск» победил «Велес», «Торпедо» и «Акрон» сыграли вничью. Оба матча прерывали
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Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Авангард» в Домодедово в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» принимал «СКА-Хабаровск». Гости одержали победу – 2:1.

На 38-й минуте матч был прерван из-за снегопада, игра была возобновлена через полчаса. На 45-й минуте счёт открыл защитник гостей Роман Мануйлов. На 81-й минуте арбитр удалил защитника «Велеса» Филипа Стаменковича.

На 84-й минуте полузащитник хозяев Владимир Кабахидзе сравнял счёт. На 86-й минуте защитник «Велеса» Александр Кахидзе получил красную карточку. Через минуту пенальти в ворота московской команды реализовал полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков.

В другом матче первого российского дивизиона встречались «Торпедо» и «Акрон». Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники, Спортивный городок». Встреча завершилась вничью – 0:0.

Отметим, что этот матч также прерывали из-за непогоды, но через полчаса игру возобновили.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти
Удаления: Темников – 45' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Мануйлов – 45'   1:1 Кабахидзе – 84'   1:2 Гащенков – 87' (пен)
Удаления: Стаменкович – 81', Кахидзе – 86' / нет
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